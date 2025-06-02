Iğdır'da feci kaza: Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yaptılar
Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve kazanın kesin nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Yerel › Iğdır'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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