Iğdır'da Netanyahu'ya Protesto Konvoyu - Son Dakika
Iğdır'da Netanyahu'ya Protesto Konvoyu

Iğdır\'da Netanyahu\'ya Protesto Konvoyu
12.04.2026 22:46
Iğdır'da 500 araçlık konvoyla Netanyahu'nun katliamları protesto edildi, birlik mesajları verildi.

Iğdır'da yaklaşık 500 araçlık konvoy oluşturularak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamları protesto edildi.

Iğdır'da "zalimin karşısındayız" temasıyla bir araya gelen gönüllüler, Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde toplanarak geniş katılımlı bir konvoy düzenledi. Yaklaşık 500 aracın yer aldığı etkinlikte Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlar, şehir merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı. Konvoy sırasında bazı araçların üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD Donalo Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının bulunduğu temsili tabutlar taşındı. Konvoy cadde ve sokaklarda yoğun ilgi görürken, etkinliğe katılan vatandaşlar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Netanyahu'ya Protesto Konvoyu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Iğdır'da Netanyahu'ya Protesto Konvoyu - Son Dakika
Advertisement
