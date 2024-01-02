Iğdır'da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Konaklı Mahallesi Iğdır-Doğubayazıt yolu Galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde güvenlik güçlerin olduğu 34 MSY 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 34 ABE 520 plakalı tır ile çarpıştı. Tır sürücüsünün karşıdan gelen aracı görmesi ile hızını kesmesi muhtemel faciayı da önledi. Çarpışma sonucu otomobilin hava yastıkları açılırken araç hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi Otomobil içinde bulunan Suat Ç., Oruç E. ve Ertaş C. çeşitli yerlerinde yaralandılar. Yaralılar Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların durumların iyi olduğu takip amacıyla hastanede tutuldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.