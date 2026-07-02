Iğdır'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Iğdır'da Park Halindeki Araçta Yangın

02.07.2026 01:48
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Iğdır'da otomobil aküsünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(IĞDIR) -Haber: Serdar Ünsal

Iğdır'da park halindeki bir otomobilin aküsünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Iğdır merkezde park halindeki bir otomobilin aküsünün patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır Kültür Merkezi civarında meydana geldi. Sürücüsünün içinde bulunduğu sırada, park halindeki 76 ABJ 536 plakalı otomobilin aküsü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ve araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, aracın tamamını sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Yerel, Iğdır, Kaza, Olay, Son Dakika

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