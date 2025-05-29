Iğdır'da Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
29.05.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Iğdır\'da Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı
Haber Videosu

Iğdır'da adliye çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonunda 2 yazı işleri müdürü tutuklandı.

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün rüşvet suçlarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan, Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli 2 yazı işleri müdürü, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce, "adliyede rüşvet" iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır Adliyesi ek binada görevli yazı işleri müdürlerinin, "infaz evraklarını sümen altı ettikleri, geciktirdikleri ve böylelikle çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla organize şekilde birden fazla kez rüşvet aldıkları" iddia edildi. Cezaevinde bulunan iki mahkumun rüşvet verdiklerine dair ifadelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Adliyede rüşvet görüntü ve ses kayıtlarıyla tespit edildi

Başlatılan soruşturma 3 ay sürdü. Soruşturma sürecinde rüşvet alışverişinin görüntü ve ses kayıtlarıyla tespit edildiği, rüşvetin para karşılığında ve zaman zaman hayat kadını temin etme yoluyla gerçekleştiği ifade edildi.

Olayla ilgili iki avukatın da şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldığı, bu avukatlar hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni talep edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır 1. Asliye Ceza, 2. Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı, M.H. isimli yazı işleri müdürü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları" ve "İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" konulu dosyalarla bağlantılı yürütüldüğü, toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:19:30. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.