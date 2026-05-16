Iğdır'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

16.05.2026 14:42
Iğdır'da meydana gelen sağanak yağış, caddeleri suyla doldururken, esnaf iş yerlerinde mahsur kaldı.

(IĞDIR) -Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok cadde ve sokak suyla doldu. Küçük Sanayi Sitesi'nde kanalizasyonun taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Meteoroloji, olası yağışlara karşı sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Iğdır'da sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve bina saçaklarının altına sığındı. Bazı sürücüler ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde kanalizasyon hatlarının taşması ve bazı noktalarda tıkanması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı. Aniden yükselen yağmur suları nedeniyle bazı esnaflar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Sanayi bölgesinde esnaf, iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de yer yer etkili olabileceğini belirterek, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

