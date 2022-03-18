Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika
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Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

18.03.2022 21:23

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi Iğdır Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

IĞDIR - Iğdır Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da bugün birçok program düzenlendi. Günün anısına şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi. Iğdır'da özel bir düğün salonunda düzenlenen programa şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek şehitler için yapılan dua ile başladı.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman devlet olarak yanlarında olduklarını belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan uğruna, bu toprak uğruna ebediyete, mukadeseya emanet ettiniz. Bunun bu dünyada herhangi bir karşılığı devletimizin, milletimizin sizler için yapacağı hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Bu topraklara sahip çıktıkları için, bu toprak ile bütünleştikleri için bu toprak üzerinde oynanan oyunları bozmak için kanlarından canlarından bu devlete bir şeyler verdikleri için onların yanında olacağız" dedi.

Program yemeğin ardından edilen duayla sona erdi.

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

YORUMLAR
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Çanakkale Zaferi, 18 mart, Iğdır, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika


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