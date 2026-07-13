Iğdır'da Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek - Son Dakika
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Iğdır'da Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek

Iğdır\'da Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek
13.07.2026 23:47
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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemekli program düzenlendi. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. Programda şehitler için dua edilirken, protokol üyeleri yakından ilgilendikleri şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, yemeğin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek - Son Dakika

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