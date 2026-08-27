Iğdır'da Tır Şoförleri Sınırda Bekliyor - Son Dakika
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Iğdır'da Tır Şoförleri Sınırda Bekliyor

Iğdır\'da Tır Şoförleri Sınırda Bekliyor
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İYİ Parti Iğdır İl Başkanı Uca, sınır kapılarındaki yavaş işlemler nedeniyle tır şoförlerinin mağdur olduğunu açıkladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - İYİ Parti Iğdır İl Başkanı Sadık Uca, Nahçıvan ve İran'daki gümrük görevlilerinin işlemleri yavaştan alması ve bu kapılardaki çalışma temposunun yetersizliği nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerinin Iğdır'daki sınır kapılarında günlerce beklemek zorunda kaldıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandıklarını belirtti.

Uca, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda son dönemlerde yaşanan yoğunluk ve uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gümrükleme sürecindeki evrak işlemlerinin yavaş ilerlemesinin sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olduğunu belirten Uca, sürücülerin günlerce beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Sınır kapılarındaki sorunların artık ciddi mağduriyete dönüştüğünü belirten Uca, şunları kaydetti:

"Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerimiz, sınır kapılarındaki işlemlerin yavaş ilerlemesi ve görevli personelin işi ağırdan alması nedeniyle büyük mağduriyet yaşamaktadır. Iğdır Dilucu, Nahçıvan Poldeşt hattı ve Ağrı Gürbulak sınır kapılarında gümrükleme sürecindeki evrak işlemlerinin yetkililerce çok yavaş yürütülmesi sebebiyle sürücülerimiz günlerce sınır kapılarında bekletilmekte; evlerinden, ailelerinden ve çocuklarından günlerce uzak kalmaktadır."

"EN TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR"

Uzun süren bekleyişlerin sürücülerin yaşam koşullarını da olumsuz etkilediğini belirten Uca, gümrük sahalarında ve kuyruklarda günlerce bekleyen tır şoförlerinin beslenme, hijyen ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Uca, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Önemle belirtmek gerekir ki Türk gümrük kapılarımızda personelimiz büyük bir özveriyle çalışmakta, işlemler hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir. Ancak ne yazık ki Dilucu Gümrük Kapımızın karşısındaki Azerbaycan (Nahçıvan) Sederek Gümrüğü, transit geçiş güzergahındaki İran Poldeşt Gümrüğü ve Gürbulak Gümrük Kapımızın karşısındaki İran Bazergan Gümrüğü personelinin işlemleri yavaştan alması ve bu kapılardaki çalışma temposunun yetersizliği nedeniyle şoförlerimiz sınırda mağdur edilmektedir."

Sınır kapılarındaki yoğunluğun uluslararası taşımacılık sektörünü ve tır sürücülerini mağdur ettiğini belirten Uca, yetkili makamların soruna bir an önce müdahale etmesini istedi.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Tır Şoförleri Sınırda Bekliyor - Son Dakika

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