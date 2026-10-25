Iğdır\'da üreticiler karalahana ve karnabahar hasadını 500 dönümü aşan alanda sürdürüyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Doğu Anadolu'nun tarım merkezlerinden Iğdır'da üreticiler, aynı sezon içinde ikinci ve üçüncü ürün hasadını sürdürüyor. Kavun, karpuz, biber ve patlıcanın ardından fasulye, kabak, marul, karalahana ve karnabahar da yetiştirilen kentte, sebze üretiminin çeşitlenmesi istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Üretici Cüneyt Açkan, 500 dönümün üzerinde alanda üretim yaptıklarını ve günlük yaklaşık 20 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Iğdır'da üreticiler, ilkbahardan sonbahara uzanan üretim sezonunda tarım arazilerini farklı ürünlerle değerlendiriyor. Buğday hasadının ardından ikinci ürün ekimine geçen üreticiler, çeşitli sebzelerin hasadını sürdürüyor. Özellikle son iki yılda karalahana ve karnabahar üretiminin yaygınlaşmasıyla, daha önce çevre illerden getirilen bazı ürünler artık Iğdır'da yetiştirilerek bölge pazarlarına gönderiliyor.

Üretimde aracı sayısını azaltarak ürünleri doğrudan manavlara ulaştırdıklarını belirten Açkan, bu yöntemle hem üreticinin emeğinin karşılığını almasını hem de tüketicinin daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Açkan, "Biz doğrudan ürünümüzü topluyor, tüketiciye ulaştırıyoruz. Ürünlerimizi doğrudan manavlara satıyoruz. Aracıları ortadan kaldırdığımızda fiyat farkının azalmasına katkı sağlıyoruz. Üreticiden manava, manavdan da tüketiciye ulaşan bir sistemle çalışıyoruz" dedi.

Üretimin aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sunduğunu belirten Açkan, işletmelerinde günlük yaklaşık 20 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

"IĞDIR'DA KARALAHANA VE KARNABAHAR ÜRETİMİ ARTTI"

Iğdır'da son iki yıldır karalahana ve karnabahar üretimine ağırlık verdiklerini belirten Açkan, bu ürünlerin yetiştirilmesiyle bölgenin sebze üretim kapasitesinin geliştiğini söyledi. Daha önce karalahana, karnabahar ve taze fasulyenin yakın illerden Iğdır'a getirildiğini belirten Açkan, artık bu ürünlerin Iğdır'da yetiştirilerek bölge pazarlarına gönderilmeye başlandığını kaydetti.

KADIN İŞÇİLER TARIMSAL ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

İşletmede çalışan kadın işçiler de tarımsal üretimin kendilerine gelir sağladığını belirterek çalışmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Kadın işçilerden biri, "Burada 15-20 kadın çalışıyoruz. İşletme sahibimizden çok memnunuz. Bize iş imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışarak evimize katkıda bulunuyoruz. Kendi emeğimizle para kazanmak, kimseye muhtaç olmamak güzel. Alın terimizle para kazanıyoruz" diye konuştu.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ TİNGİŞ'TEN ÜRETİCİLERE DESTEK MESAJI

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de kentte sebze üretiminin çeşitlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Iğdır'ın verimli toprakları ve iklimi sayesinde yılın farklı dönemlerinde üretim yapılabildiğini belirten Tingiş, özellikle marul üretiminin ardından karalahana, karnabahar ve taze fasulyenin ikinci ürün olarak yetiştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Tingiş, "Doğu Anadolu'nun Çukurovası Iğdır'da üretim devam ediyor. Özellikle karalahana, karnabahar ve taze fasulye daha önce yakın illerimizden ilimize geliyordu. Şimdi Iğdır'da ürettiğimiz ürünleri Doğu Anadolu'daki diğer illere göndermeye başladık. Pazarlarda ve raflarda yerimizi alıyoruz" dedi.

Sebze tarımının geliştirilmesi için üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Tingiş, açık alan, örtü altı ve sera üretimi yapmak isteyen çiftçilere çağrıda bulunarak, "Yeter ki siz üretin, üretmeye devam edin. Farklı üretim modelleriyle çalışmak isteyen çiftçilerimiz varsa biz buradayız. Sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bölgemizin ve ilimizin kalkınması için üreticilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.