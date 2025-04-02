Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

IĞDIR - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 şahsa adli işlem yapılırken bu şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayında yapılan başarılı operasyonlar sonucunda önemli uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 5 şahsa adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarından 33 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 11 kilo 150 gram eroin, 44,77 gram metamfetamin, 14,05 gram esrar, 101 adet sentetik ecza, 4,35 gram bonzai ele geçirildi.