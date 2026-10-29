Iğdır'da Vali Taşolar, konvoya bisikletle katılan Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti - Son Dakika
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Iğdır'da Vali Taşolar, konvoya bisikletle katılan Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti

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Iğdır\'da Vali Taşolar, konvoya bisikletle katılan Çiftçi\'ye Türk bayrağı hediye etti
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Iğdır\'da Vali Taşolar, konvoya bisikletle katılan Çiftçi\'ye Türk bayrağı hediye etti
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Iğdır'da 29 Ekim resepsiyonuna, Cumhuriyet konvoyuna elinde Türk bayrağıyla bisiklet süren Urfullah Çiftçi de davet edildi. Kürsüye çağrılan Çiftçi'ye Vali M. Fırat Taşolar Türk bayrağı hediye etti, Çiftçi'nin sözleri salonda duygusal anlar yaşattı.

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet konvoyuna elinde Türk bayrağıyla bisiklet sürerek katılan Urfullah Çiftçi de davet edildi.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Vali M. Fırat Taşolar'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık 1000 aracın katıldığı konvoyda elinde Türk bayrağıyla bisiklet süren Urfullah Çiftçi de davet edildi. Resepsiyonda Çiftçi'yi kürsüye davet eden Vali Taşolar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bisikletiyle katılan vatandaşa teşekkür etti. Taşolar, Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti. Konvoy sırasında bisikletiyle kilometrelerce pedal çevirerek dikkatleri üzerine çeken Urfullah Çiftçi, konvoyu gördüğünde bisikletiyle korteje katıldığını söyledi.

Yıllardır ulaşımını bisikletle sağladığını belirten Çiftçi, "Aracım olsaydı aracımla katılırdım" dedi. Çiftçi'nin bu sözleri resepsiyona katılanlara duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuna imkanları ölçüsünde eşlik eden Çiftçi'nin davranışı, salondakiler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA
29 EkimHediyeGüncelYerelIğdırYaşamSon Dakika

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