Iğdır'daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler

Iğdır'da bulunan kayısı bahçeleri, beyaz gelinliğini giymiş durumda olan çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Özcan'ın çektiği fotoğraf ve videolar, sosyal medyada binlerce kişiye ulaşarak Iğdır'ın bu güzelliğini tanıtıyor. Kayısı bahçeleri, Japonya'daki Sakura çiçeklerine benzetiiliyor ve ziyaretçileri bekliyor.

30.03.2024 19:00  Güncelleme: 19:01
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Iğdır'daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler

IĞDIR - Verimli tarım alanları, uygun iklim şartları ile Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da bulunan kayısı bahçeleri beyaz gelinliğini giyerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da yer alan ve şehir ekonomisine de büyük katkı sağlayan kayısı bahçeleri ilkbahar ayında açan çiçekleri ile fotoğrafçıların gözdesi haline geldi. Özellikle Melekli beldesinde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yaşadığı ve Hazreti Nuh'tan kaldığına inanılan meyve ağaçlarının yer aldığı İrem Bağları, kayısı bahçeleri ile beyaz gelinliğini giymiş durumdadır. Her yıl Mart ayının sonları ile Nisan ayının başlarında ortaya çıkan doğa harikası güzellik birçok kişinin de ziyaretine uğruyor. Profesyonel doğa fotoğrafçısı olan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Özcan da kayısı bahçelerinde çektiği fotoğraf ve videolar ile doğa harikası görüntülerin birçok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Paylaşılan her bir fotoğraf ve videoda binlerce kişinin Iğdır'ın bu güzelliğinden haberdar olduğunu belirten Mehmet Özcan; "Doğa fotoğrafı ile çok ilgileniyorum. Şimdi burada Mart ayının sonlarında Nisan ayının başlarında Iğdır'ımızın bu kayısı bahçelerinin beyaz gelinliğini giymesini izliyorsunuz. Aslında bu beyaz gelinlik sadece bu döneme ait değil sonbaharda da çok farklı renkler oluşturuyor. Bunu çekip sosyal medyada paylaştığınız zaman insanlar renklere çok şaşırıyor ve çok ilgi gösteriyor. Sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Bu güzelliği gören insanları şehrimize davet ediyoruz. Böyle yayılmasına vesile oluyoruz" dedi.

Tek şartların ağaçlara zarar verilmemesi olduğunu söyleyen Özcan; " Bu ağaçların çoğu özel mülk olduğu için insanlar bu kayısı bahçelerinde gelir elde ettikleri için bu bahçeleri güzel korumaları lazımdır. Bunu da insanlara söylüyoruz. Bu şartla gelip buraları gezebilirler" dedi.

İnsanların kayısı bahçelerini bazen Japonya'da bulunan Sakura çiçeklerine benzettiğini dile getiren Özcan; " Bazen Japonya'daki Sakura ağaçlarına benzetilerek esprisi oluyor. Iğdır'ın Sakura ağaçları denilerek gülüyoruz. İnsanlar burayı seviyor, beğeniyor" dedi. Iğdır'daki kayısı bahçelerinin kartpostallık görüntüleri havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'daki kayısı bahçelerinde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

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