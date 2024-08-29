Iğdır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarında DEM'li belediyenin itfaiye araçlarını kullanmadı - Son Dakika
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Iğdır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarında DEM'li belediyenin itfaiye araçlarını kullanmadı

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Iğdır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı için temizlik çalışmalarına başladı ancak DEM Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nin itfaiye araçlarını kullanmadı.

29.08.2024 16:30  Güncelleme: 16:37
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Iğdır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarında DEM'li belediyenin itfaiye araçlarını kullanmadı

IĞDIR - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı çerçevesinde programın yapılacağı yerde temizlik başlatan Iğdır Valiliği DEM Parti yönetiminde olan Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkulu kutlamaları öncesinde Iğdır Valiliği, programın gerçekleştirileceği alanda temizlik çalışmalarına başladı. Bu hazırlık sürecinde ilginç bir durum yaşandı. Iğdır Valiliği, DEM Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nin itfaiye araçlarını kullanmadı. Valilik, temizlik işlemlerinde MHP yönetimindeki Melekli Beldesi ve AK Parti yönetimindeki Hoşhaber Beldesi'ne ait itfaiye araçlarını tercih etti. Temizlik çalışmaları çerçevesinde çelenk sunma törenin yapılacağı eski Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk anıtı ve bina önü ile programın yapılacağı Zübeyde Hanım Bulvarı yıkanarak temizlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarında DEM'li belediyenin itfaiye araçlarını kullanmadı - Son Dakika

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