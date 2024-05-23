Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde patlayan el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, sevenleri tarafından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türk bayrağına sarılı naaşı, Iğdır merkezdeki baba evinde son kez görüldü ve ardından Iğdır Asri mezarlıkta defnedildi.

23.05.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba sevenleri tarafından son yolculuğunu ğurlandı.

Uçakla Iğdır'a getirilen er Vedat Zorba Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.Daha sonra Iğdır Asri mezarlıkta askeri tören düzenlendi.

Saygı Duruşu ve Şehit Er Vedat Zorba'nın özgeçmişinin okunmasının ardında dualar eşliğinde sevenleri tarafından askeri bando eşliğinde şehitliğe kadar götürülüp defnedildi. Anne Hanım, baba Mehmet Zorba ve kardeşleri ayakta zor duruyorlardı. Anne Hanım Zorba'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Piyade, Iğdır, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:34 ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 00:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement