Iğdırlı Şehit Er Vedat Zorba Son Yolculuğuna Uğurlandı

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba sevenleri tarafından son yolculuğunu ğurlandı.

Uçakla Iğdır'a getirilen er Vedat Zorba Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.Daha sonra Iğdır Asri mezarlıkta askeri tören düzenlendi.

Saygı Duruşu ve Şehit Er Vedat Zorba'nın özgeçmişinin okunmasının ardında dualar eşliğinde sevenleri tarafından askeri bando eşliğinde şehitliğe kadar götürülüp defnedildi. Anne Hanım, baba Mehmet Zorba ve kardeşleri ayakta zor duruyorlardı. Anne Hanım Zorba'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak teselli etmeye çalıştı.