İHAKUT ve AFAD Ortak Protokol İmzaladı - Son Dakika
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İHAKUT ve AFAD Ortak Protokol İmzaladı

İHAKUT ve AFAD Ortak Protokol İmzaladı
11.07.2026 11:30
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İHAKUT Havacılık ile AFAD, afet yönetiminde iş birliğini güçlendirmek için protokol imzaladı.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile Adana AFAD Müdürlüğü arasında ortak çalışma protokolü imzalandı. Protokolle afet öncesi hazırlık, afet anı müdahalesi ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi, insansız hava araçlarının (İHA) arama ve tespit faaliyetlerinde etkin kullanımının geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla ortak çalışma protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol afet öncesi hazırlık, afet anı müdahalesi ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde iş birliğini geliştirmeyi amaçlarken insansız hava araçlarının güvenli ve etkin kullanımına yönelik ortak çalışmalar, eğitim, tatbikat ve saha uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İHAKUT Kulüp Başkanı Zafer Yılmaz, imzalanan protokol sonrası yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak, kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliklerinin, ülkemizin afetlere hazırlık kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Adana İl AFAD Müdürlüğü ile imzalanan bu protokolün, gönüllülük ruhunu, teknolojik kapasiteyi ve kurumsal koordinasyonu bir araya getirerek afet yönetiminde örnek bir model oluşturmasını temenni ediyoruz. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Adana İl AFAD Müdürlüğü yöneticileri olmak üzere tüm personellerine teşekkür ediyor, ortak çalışmalarımızın Adana ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İHAKUT ve AFAD Ortak Protokol İmzaladı - Son Dakika

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