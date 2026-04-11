İhbar üzerine camiye gelen polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yatsı namazı sonrası camiden çıkmayan cemaat olduğu ihbarı üzerine camiye gelen polis ekipleri, Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürpriz programla karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Faik Erdoğan Vakfı Camii'nde yatsı namazı sonrası cemaatin camiden çıkmadığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programla karşılaştı. Sürpriz karşısında duygulanan polis ekipleri, programın ardından cemaatle sohbet etti.

Cami imamı, polislerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Onlara bir vefa borcu olarak bu programı düzenledik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettik. Güzel bir buluşma oldu" diye konuştu. - MALATYA