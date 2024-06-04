İhsangazi'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına yoğun ilgi

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açılan hayvan pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan

canlı hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı için tekrar hizmete açıldı. Çevre il ve ilçelerden kurban pazarına ilgi yoğun oldu. Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar ile besiciler arasında kıran kırana geçen pazarlıklar yaşandı.

Kurbanlık bakmak için hayvan pazarına gelen Hüseyin Balaban, "Geçtiğimiz yıllarda pazar bundan daha iyiydi. Şu anda hayvan pazarında hayvan bol, çok fazla. Çevre ilçelerden de gelenler var. Hayvan getirenler de var. Biz de bakıyoruz" dedi. - KASTAMONU