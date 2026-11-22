(OSMANİYE) - Osmaniye'de ikamet eden 7 çocuk babası Übeyit Kadan, iki kez kalp ameliyatı geçirdiğini ve ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığını ifade ederek, düzenli iş talebinde bulundu.

Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Kadan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. İki kez kalp ameliyatı geçirdiğini bildiren Kadan, kirada oturduğunu ve günlük işlerde çalıştığını, engelli aylığı da alamadığını anlattı.

İş bulamadığı dönemlerde temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyleyen Kadan, aylık 7 bin lira kira ödediğini, 7 çocuğundan 3'ünün eğitim gördüğünü ifade etti.

Devletten yardım almak için başvuruda bulunduğunu ancak başvurusunun kabul edilmediğini söyleyen Kadan, engellilik raporunun düşük olması nedeniyle engelli maaşından da yararlanamadığını kaydetti.

İş bulması halinde çalışarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak istediğini dile getiren Kadan, "Ben dilenmiyorum, sadaka da istemiyorum. İş bulursam çalışıp çocuklarıma bakacağım ama iş bulamıyorum. Yevmiye olursa gidiyorum, olmazsa evde oturuyorum. 7 çocuğum var. İki kalp ameliyatı geçirdim. Raporumu düşük tuttukları için engelli maaşı da alamıyorum. Yedi çocukla nasıl yapacağımı bilemiyorum" dedi.