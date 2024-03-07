İki nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

İki nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kaza sonucu iki nakliye kamyonu çarpıştı ve kamyonlardan biri devrildi. Devrilen kamyonun içinde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

07.03.2024 20:52
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İki nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K sevk ve idaresindeki 58 ADT 514 plakalı İveco marka nakliye kamyonu ile M.K. sevk ve idaresindeki 58 ABC 134 plakalı Ford marka nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ABC 134 plakalı kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan B.K isimli kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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