İki nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Sivas'ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K sevk ve idaresindeki 58 ADT 514 plakalı İveco marka nakliye kamyonu ile M.K. sevk ve idaresindeki 58 ABC 134 plakalı Ford marka nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ABC 134 plakalı kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan B.K isimli kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Emrah Altun, kendisinden habersiz bir şekilde aday değişikliği yapıldığını öğrenerek partiden istifa etti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla buluştu. Geçit, yapılan köy konutlarının tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ ilçesinin değerini ve değerlerini bildiğini belirterek, hizmet alma noktasında kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Erhan Cengiz'in seçim ofisi açılışına katıldı. Sami Er, göreve geldiklerinde tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışacaklarını ve şehri ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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