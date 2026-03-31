İkinci İnönü Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitler anıldı
İkinci İnönü Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitler anıldı

31.03.2026 16:47  Güncelleme: 16:48
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İkinci İnönü Savaşı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle zafer yürüyüşü ve şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Cumhuriyet Meydanından Akpınar Köyünde bulunan İnönü Savaşları Şehitliği'ne kadar yürüyüş yapıldı. İlçe Kaymakamı Tolga Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve öğrencilerin katılım sağladığı yürüyüşün sonunda anma töreni yapıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dua okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara İnönü belediye Başkanlığı tarafından çorba ve çay ikramı yapıldı. İki gün sürecek etkinliğin ikinci günü ise İnönü Cumhuriyet Meydanında yapılacak.

Etkinliğin ikinci günü olan 1 Nisan çarşamba günü İnönü Cumhuriyet Meydanında bando gösterisi, çelenk sunma, hava gösterileri, mehteran takımı gösterisi ile zafer yemeği ikramları gerçekleştirileceğini belirten İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Şehitlerimizi bir gün değil her gün saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun " dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnönü, Yerel, Son Dakika

