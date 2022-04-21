İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika
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İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı

21.04.2022 15:17
İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı

Mersin'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında ikinci olan Berkay Badas, öğrenim gördüğü köy okulunda şampiyon gibi karşılandı.

Mersin'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında ikinci olan Berkay Badas, öğrenim gördüğü köy okulunda şampiyon gibi karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük beğeni aldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Mersin İl Şampiyonası'nda mangala oyunlarına katılan Tapureli köyündeki Şehit Ali İhsan Öger İlkokulu son sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Berkay Badas ikinci oldu. Bugün okuluna dönen Berkay'ı, sınıf öğretmeni Ramazan Karaca ve arkadaşları sürpriz yaparak şampiyon gibi bayraklarla karşıladı. Karşılamada Berkay Badas'ın mutluluğu yüzünden okunurken, bazı öğrencilerin "Sizi ağırlamak şerefimizdir efendim" diyerek kutlaması dikkat çekti. Küçük Berkay'a sınıf öğretmeni Ramazan Karaca günün anısına futbol topu hediye etti, diğer öğretmenler de tebrik etti.

Mangalada il ikincisi olan ve adeta birinciymiş gibi karşılanan Berkay Badas, "Öncelikle beni çalıştıran öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Mersin Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda mangala ikincisi oldum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Turnuvadakinden bile daha çok heyecanlandım. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi.

"Arkadaşımızla gurur duyduk"

Öğrencilerden Berkay Taş, "Onunla çok gurur duyduk. Biz okulda çok büyük bir aileyiz. O başarınca, o kazanınca hepimiz kazanmış gibi hissettik. Onunla çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Sınıf arkadaşlarından Fatma Nur Zeybek ise, "Öğretmenimiz arkadaşımızın il ikincisi olduğunu söyleyince bizim de aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu fikrimizi müdürümüze söyledik, müdürümüzle beraber yaptık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı
İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı
İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı

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Ramazan Karaca, Şampiyon, okullar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İkinci olduğu turnuva sonrası okulunda şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika


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