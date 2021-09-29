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İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar - Son Dakika

İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar

29.09.2021 10:34
İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarımı Bölümü öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip, 'Farkına Var' adlı projeyle kitap sayfalarını geri dönüştürerek kartpostallar tasarladı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarımı Bölümü öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip, 'Farkına Var' adlı projeyle kitap sayfalarını geri dönüştürerek kartpostallar tasarladı. Proje, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri ve gençlere bilimi sevdirmek için kurulan 'Bilim Virüsü' hareketi ortaklığında gerçekleştirilen "Geç Olmadan" proje yarışmasında ikinci oldu.

Kullanılmayan kitap sayfalarını parçalara ayırıp hamur haline getirerek yeni kartlar hazırlayan öğrenciler, projede baştan sona kendi fikirlerini kullandı. İklim krizi ile ilgili bilinci artırmak amacıyla, her birinin üzerinde Afrodisias, Hierapolis, Pergamon, Priene antik kentlerinin öğrenciler tarafından yapılan tasarımlarının bulunduğu örnek 9 kartpostal oluşturuldu. Her kartpostalın arkasında antik kentlerle ilgili bilgi içeren bir yazı ve telefona okutulduğunda kişileri projenin internet sitesine yönlendiren bir QR kod bulunuyor. Öğrenciler, ileriki süreçte seri üretime geçip kartpostalların satışını yaparak elde ettikleri geliri çevre derneklerine bağışlamayı planlıyor.

"Kullanmadığım kitapları dönüştürdüm"

Projenin yapım aşamasından bahseden Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi İsmail Erken, "Ben bir İstanbul gezisinde gittiğim İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nde bir sergiye denk geldim. O sergide el yapımı kağıtların üzerine yapılmış büyük boy baskılar vardı. Gezerken insanların hediyelik eşya alma isteklerini de gördüm. Hem para elde edip hem doğaya katkı sağlayabileceğimiz bu fikir geldi aklıma. Öncelikle iş bölümü yaptık. Herkes bölümüne göre görevlere ayrıldı. Yazı, grafik, çizim ve logo hazırlama görevlerini aramızda paylaştık. Evde eskiden kullandığım kitapları küçük parçalara bölüp sıcak suyun içine attım. Sonrasında rondoyla daha da küçültüp hamur haline getirdim. Bunlara şekil vererek kartları oluşturduk. Çizim olarak Ege Bölgesi'ndeki antik kentleri kullandık. Daha sonra Türkiye'deki doğal sit alanları ve kentlerin simgesi olan yapıları da ekleyeceğiz" dedi.

"Antik kentlerdeki hediyelik eşya mağazalarına stant açmak istiyoruz"

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Ayşe Beril Güçlü da, "Alınan kartpostalların gelirini ulusal ve uluslararası doğal yaşam derneklerine bağışlayacağız. Satışı internet sitesi üzerinden ve antik kentlerdeki hediyelik eşya mağazalarına stant açarak gerçekleştirmek istiyoruz. İklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili dersler aldık. Daha sonra da bu konuya dikkat çekmeye çalıştık. İklim krizinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini biliyoruz. Buna bir katkı sağlamak istedik. İki jüriden tam puan aldık. Beklemedikleri ve farklı bir proje olduğu için tüm jürilerden çok güzel geri dönüşler oldu" şeklinde konuştu. - İZMİR

İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar
İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar
İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İklim bilincini artırmak için geri dönüşüm kartpostalları tasarladılar - Son Dakika
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