Yerel

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Samsun'un Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki (TAMP) rolü ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda muhtemel afetlerle ilgili kurumların yaptığı hazırlıklar da görüşüldü.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da tüm kamu kurumlarının yetkililerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda Samsun'un TAMP kapsamında yapması gerekenler, afet durumlarında kurumların alacağı pozisyon ve görevler ile geçmişte yapılan işler anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Valiliğimizin koordinasyonunda İl Afet İl Müdürlüğü ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Samsun Afet Müdahale Planı'nın hazırlanmasında emek harcadı. Geçmişten gelen tecrübeleri ve geleceğe yönelik selden heyelana, yangından depreme kadar tüm afetlerle mücadele planını hazırladınız. Bu toplantıda da ana yürütücü kurumlar ve paydaş kurumların çalışmalarını inceleyeceğiz. Samsun'umuz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah'ın tüm afetlerden Samsun'umuzu, ülkemizi ve tüm insanlığı korumasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından şehirde bulunan ve TAMP tarafından görevlendirilen tüm kurumların yetkilileri sırayla kürsüye çıkarak sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN