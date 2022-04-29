İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi

29.04.2022 11:01
İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi

İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından Hamzalar ek hizmet binasında özel idare personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından Hamzalar ek hizmet binasında özel idare personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci,Genel Sekreter Yardımcısı Bahattin Eroğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül, Destek Hizmetleri Müdürü İrfan Baylan,Emlak ve İstimlak Müdürü Yılmaz Tiryaki,Tarımsal Hizmetler Müdürü Yavuz Ülgen,Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam,Encümen Müdürü Nurten Dursun, İl Genel Meclis Üyeleri, Türk-İş Sendikası Karabük temsilcisi Said Erçin, kurum müdürleri ve İl Özel idaresi personeli katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, "Öncelikle İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Sözen ve İl Genel Meclis üyelerimizin böyle bir iftar programı düzenleyerek bizleri İl Özel İdaresi personeliyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Özel İdaremiz son yıllarda biliyorsunuz çok büyük hizmetlere imza attı. En üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise, köylerin her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan il özel idare personelleri ile Ramazan ayının feyzini ve bereketini birlikte yaşamak için bir arada olduklarını söyleyerek, tüm çalışanların şimdiden Ramazan bayramlarını tebrik etti. - KARABÜK

İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi
İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi
İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi

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Meclis Başkanı, Ahmet Sözen, Karabük, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Genel Meclis Başkanlığı, Özel İdare personelleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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