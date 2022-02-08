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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

08.02.2022 12:36
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması hususunda yapılacak çalışmalar ile istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından faaliyet raporu sunuldu. 2021 yılı faaliyet raporunda 3 bin 949 kişinin işe yerleştirildiği, bu kişilerden 38'inin engelli olduğu, 306 kişinin mesleki eğitim kurslarından bin 871 kişinin İşbaşı Eğitim Programından faydalandığı, kısa çalışma ödeneğinden 3 bin 412 kişinin faydalandığı, 3 bin 285 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı yer aldı.

2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar ve program kapsamında engelli ve eski hükümlü hibe destekleri, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgilerin paylaşılmasıyla toplantı sona erdi. - KARABÜK

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

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Mesleki Eğitim, Mehmet Uzun, İstihdam, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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