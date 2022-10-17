İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

17.10.2022 10:33
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İl genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Bilecik'te işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2022 yılı toplantısı Valilik Toplantı Salonunda Vali Kızılkaya'nın başkanlığında kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, kurul üyelerinin kentte istihdamı artırıcı çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunup gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

Vali Kızılkaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısının Bilecik'e hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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