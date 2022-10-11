İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı

11.10.2022 10:34
İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de, İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 4. Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

Kırşehir'de, İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 4. Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Mete Buhara, İl Yatırım Takip Sistemi izleme raporlarına göre Kırşehir'de, 2022 yılında yatırımcı kuruluşlarca 143 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını söyledi. Bu projelerin toplam parasal değerinin 4 milyar 622 milyon 624 bin TL olduğunu belirten Vali Mete Buhara; "Projelerin 28 tanesi tarımsal, 22 tanesi eğitim, 23 tanesi ulaştırma, 11 tanesi sağlık, 1 tanesi enerji, 1 tanesi konut, 57 tanesi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Programlarda yer alan projelerin zamanında tamamlanmasını önemsiyor ve yakından takip ediyoruz" dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Mete Buhara, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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