İl protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika
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İl protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi

02.05.2022 00:57
İl protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi

Sivas protokolü ve vatandaşlar tarihi Buruciye medresesinde bir araya gelerek bayramlaştı.

Sivas protokolü ve vatandaşlar tarihi Buruciye medresesinde bir araya gelerek bayramlaştı. Covid-19 nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen bayramlaşma Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bazı protokol üyeleri, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

"2 yılın da acısını çıkardık"

Bayramlaşma programında konuşan Vali Ayhan, "Biliyorsunuz 2 yıldır salgın nedeniyle bayramlaşma ve iftar yapamıyorduk. Hamdolsun bu sene birlik ve dayanışmayı iliklerimize kadar hissettiğimiz ramazan ayını geride bırakıyoruz ve 2 yılında acısını çıkardık. Yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütlerimiz herkes ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oldu. Yetim ve öksüzlerimizin başını okşadı, onların dualarına nail olduk yani her yönüyle Sivas'ımız da güzel bir atmosfer yaşadık ve bayrama eriştik. Huzur, güzel bir şekilde de bayramı icra edeceğiz. Bayramlar büyüklerimizin elini öpmek, akrabalarımızla buluşmak ve sevdiklerimizle bir hareket etmek için yola çıkarız bir hareketlilik oluşur. Bu hareketlilik esnasında trafik kurallarına uymak konusunda da tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı daha dikkatli daha bilinçli olmalarını arzu ediyoruz " dedi.

Konuşmaların ardından il protokolü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. - SİVAS

YORUMLAR
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Koronavirüs, İtfaiye, Polis, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika


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