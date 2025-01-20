İlan Platformlarında Yetki Doğrulaması Zorunlu

Yerel

Avukat Zeynep Sevim, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ilan platformlarında yetki doğrulamasının zorunlu olduğunu söyleyerek, "Kanunda belirtilen kişilerin dışında ilan koyanlara idari para cezası verilebilir" dedi.

Getirilen zorunluluğun tüketiciyi korumayı amaçladığını söyleyen Avukat Zeynep Sevim, "Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ilan platformlarında yayınlanan taşınmazlara ilişkin yetki doğrulaması zorunluluğunun getirildiğini açıkladı. Bakanlık yeni düzenlemeye aykırı paylaşım yapan hesapların kapatılacağını ve idari para cezasına hükmedileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada; halkın maruz kaldığı sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığını bildirdi. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle ilan vermek isteyen kişiler ancak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne kayıt yaptırmak şartıyla ilan verebilir duruma gelmiştir. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ise ikinci aşama olan yetki doğrulaması uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi yetki doğrulaması uygulamasına ilişkin detay vermemiz gerekirse; İlanlar sadece, taşınmaz ve taşıt sahibi, taşınmaz ve taşıt sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz ve taşıt sahibince e-Devlet'te yer alan sistemdeki yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilebilecektir" dedi.

Sevim, düzenlemenin sosyal medyayı da kapsadığını söyleyerek, "Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlıkça titizlikle takip edilmektedir. Son günlerde yeni sisteme uymayarak ilan paylaşan bin 426 kişinin hesabına erişimi engellenmiş olup, idari para cezasına hükmolunmuştur. Sadece kanunda belirlenen kişilerce ilanların konulması gerekiyor. Aksi takdirde yine idari para cezasına hükmolunabilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ