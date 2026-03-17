İlber Ortaylı Anısına Helva Hayrı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir esnaf, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı ve toprağa verilmesinin ardından Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara helva dağıttı. İlçede esnaflık yapan Ferhat Bozkurt tarafından gerçekleştirilen helva hayrı, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlara helva ikram eden Bozkurt, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek, onun anısına böyle bir hayır yapmak istediğini söyledi. Ferhat Bozkurt yaptığı açıklamada, "Hocamız İlber Ortaylı, tarih bilgisi ve birikimiyle ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli bir isimdi. Vefat edip toprağa verildiğini duyunca çok üzüldük. Biz de kendisinin hatırasına bir hayır yapmak istedik. Bu nedenle Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarımıza helva dağıttık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Helva dağıtımı sırasında vatandaşlar da ikramdan memnuniyet duyduklarını belirterek Bozkurt'a teşekkür etti. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen hayır kısa sürede çevrede bulunan vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. - MANİSA