İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar - Son Dakika
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İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar

24.03.2022 08:57
İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek haftalarını kutlayıp, hayır dualarını aldılar.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek haftalarını kutlayıp, hayır dualarını aldılar.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını alıp sohbet etti.

İlçe büyüklerinin ellerini öperek hayır duaların alan Başkan Oral, "Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin. Bu ziyaretlerimiz belli aralıklarda devam edecek. İlçemizdeki büyüklerin hallerini sorup, isteklerini dinliyoruz. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır" diyen Oral, yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamanın tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı. - YALOVA

İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar
İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar
İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar

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Metin Oral, Altınova, Hisarcık, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlçe büyüklerinin ellerini öpüp dualarını aldılar - Son Dakika


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