Eğitimin ardından Gürfidan tarafından miniklere polislik mesleği anlatıldı. Gürfidan daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İlçe emniyet müdürü öğrencilere polislik mesleğini anlattı - Son Dakika

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