İlçe Müftüsü Çıbıkçı, İnhisar Kaymakamı Polat\'ı hafta dolayısıyla ziyaret etti

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İbrahim Çıbıkçı ve müftülük personeli, İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Esra Polat, başta ilçede görev yapan din görevlileri olmak üzere toplumun manevi hayatına rehberlik eden, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sunan tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Kaymakam Polat, "Camilerimizde ve hayatın her alanında özveriyle görev yapan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim hizmetlerini hayırlı ve bereketli eylesin" dedi.