İlçe Müftüsü Ölmez, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeye engel yok" - Son Dakika
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İlçe Müftüsü Ölmez, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeye engel yok"

15.03.2022 14:33
İlçe Müftüsü Ölmez, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeye engel yok"

Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine bir engel olmadığını ve bu yönde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine bir engel olmadığını ve bu yönde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İlçe Müftülüğünce Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, her hafta Cuma günleri engelli vatandaşlara yönelik buluşmalar düzenlediklerini belirten İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "Engelli vatandaşlarımızla daha fazla birlikte olmak istiyoruz. Unutmayalım ki onlar da toplumun birer bireyi ve onların da her alanda bizimle olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme konusunda engelimiz olamaz. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla gelerek ibadet edebileceği dini bilgilerini öğrenebilecekleri camileri çoğaltmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Her hafta Kasımpaşa Camii'nde Engelli Koordinatörü Hasan Cin işaret diliyle hutbe okuyor. İlçe Müftüsü olarak ben de her fırsatta engelli kardeşlerimizle buluşmaya çalışıyorum." dedi.

Buluşmaya Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik ve engelli vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

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Hisarcık, Bozüyük, Engelli, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlçe Müftüsü Ölmez, 'Kur'an-ı Kerim öğrenmeye engel yok' - Son Dakika


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