İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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İlçe Spor Güvenlik Kurulu, Kaymakam Sayın Adem Kaya başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilçedeki kurum amirleri ve spor kulübü temsilcileri katılım gösterdi. Spor etkinliklerinin güvenliği ve düzeni konusunda önemli kararların alındığı toplantıda, güvenlik önlemlerinin artırılması ve mevcut protokollerin güncellenmesi gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda, spor etkinliklerinde oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi için çeşitli stratejiler belirlendi. Güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesi ve ilgili birimlerin etkin iş birliği içinde çalışması gerektiği vurgulandı. Kaymakam Kaya, güvenli bir spor ortamının sağlanmasının halkın spor etkinliklerine katılımını artıracağını ve düzenli bir spor kültürü oluşturacağını belirtti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağı ve ilçedeki spor etkinliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edildi. - ZONGULDAK