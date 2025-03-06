Ilgaz’da Veteriner Yol Kontrol İstasyonu Açılıyor

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolsüz hayvan hareketlerini denetlemek amacıyla Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu hizmet vermeye başlayacak.

Ülke ekonomisine zarar veren ve hayvancılık açısından büyük risk taşıyan kontrolsüz hayvan hareketlerini denetlemek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından D-100 karayolunun Ilgaz Başdibek köyü mevkiinde 'Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' faaliyete geçiyor. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan denetim istasyonunda veteriner sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri görev alacak. İstasyonda canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçlar denetlenecek ve veteriner sağlık raporları ile hayvanların kulak küpeleri ve sağlık durumları kontrol edilecek. Şüpheli durumlarda ise hayvanlar özel padoklara alınarak detaylı incelemeler yapılacak. - ÇANKIRI