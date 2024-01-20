- İlhan Palut: "Maalesef çok ekstra bir gol attılar"

ANTALYA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Corendon Alanyaspor maçını ardından yaptığı açıklamada, "1-1'den sonra tekrar oyunu dengeledik. Maalesef çok ekstra bir gol attılar maçın sonlarına doğru. Mağlup olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, seyir zevki yüksek bir maçın ortaya çıktığını belirterek, "Önemli bir maçtı. Fikstür çok yoğun. Buraya iyi bir sonuç için geldik. Öncesinde pozitif futbol oynanamaya çalışan iki takım, ortaya seyir zevki yüksek bir mücadele çıkabilir demiştim. Öyle de oldu. Oyun bizim tarafımıza daha yakındı. Üçüncü bölgeye rahat geçtik, orada etkili ataklar yaptık ama başarılı olamadık. Rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya da iyi başladı, golü bulduk. Ondan sonra topu arkasında kalmayı tercih ettik. Bu olabilirdi ama savunmamızı daha agresif, güçlü yapmalıydık. O bizim eksiğimizdi. 1-1'den sonra tekrar oyunu dengeledik. Maalesef çok ekstra bir gol attılar maçın sonlarına doğru. Mağlup olduk. Takımızın genel olarak hücum performansından son nokta hariç memnunum. Beklentim top rakipteyken çok daha agresif ve savunma bir takım. Bunu üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Alanyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.