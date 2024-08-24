İliç maden sahasında toprak kayması sonucu görev yapan personellere başarı belgesi verildi

Yerel

İliç maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu bölge halkına "Psikososyal Destek Hizmet" veren personellere başarı belgesi verildi.

13 Şubat 2024 tarihinde İliç maden sahasında yaşanan toprak kayması felaketi nedeniyle bölgede yürütülen "Psikososyal Destek Hizmetleri" kapsamında özveriyle görev yapan, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine Vali Hamza Aydoğdu tarafından düzenlenen başarı belgeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN