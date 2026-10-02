İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan Akçakoca\'da öğrencilerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in daveti üzerine Akçakoca'ya geldi.

Bilal Erdoğan, Akçakoca programı kapsamında ilk olarak Burhan Özdemir'in annesinin adını taşıyan Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından karşılanan Bilal Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi sohbet etti.