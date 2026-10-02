İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan Akçakoca\'da öğrencilerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan Akçakoca'da öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in daveti üzerine Akçakoca'ya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in daveti üzerine Akçakoca'ya geldi.
Bilal Erdoğan, Akçakoca programı kapsamında ilk olarak Burhan Özdemir'in annesinin adını taşıyan Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından karşılanan Bilal Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi sohbet etti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?