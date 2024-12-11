İlk akıllı teknokentin temelleri atıldı - Son Dakika
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İlk akıllı teknokentin temelleri atıldı

İlk akıllı teknokentin temelleri atıldı

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ADYÜ Teknokent) için inşa süreci gerçekleştirilen temel atma töreni ile başladı.

11.12.2024 18:08
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Adıyaman Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ADYÜ Teknokent) için inşa süreci gerçekleştirilen temel atma töreni ile başladı.

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, STK temsilcileri, iş insanları ile üniversite akademik ve idari çalışanları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesinin vizyonunu ileriye taşıyabilecek, Adıyaman'ın ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunacak çok önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Rektör Keleş, "Akıl ve bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi, yenilik ve teknoloji bu çağın en güçlü dayanağı. Üniversiteler ise bu çağın en önemli aktörü ve yönlendiricisidir. Teknokentler de bilgi ve teknoloji üretiminin üniversitelerdeki üs merkezleri olarak değerlendirilebilir. Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak Teknokentler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Temelini attığımız ve kısa sürede tamamlanmasını umduğumuz ADYÜ Teknokent iki temel hedefe odaklanıyor. Bunlardan ilki bilimsel araştırmaların ticari ürünlere dönüşmesini sağlayarak üniversite-sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak. Diğeri ise, genç girişimcilerimize ve araştırmacılarımıza geliştirici fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem sunmaktır. Teknokentimiz önce hayallerin sonra fikirlerin ve nihayetinde projelerin hayat bulduğu bir inovasyon yuvası olacak. Burada öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin bir fikri nasıl geliştirdiklerine, ulusal ve uluslararası pazarlarda ulaştıkları başarılara hep birlikte tanık olacağız. Bu sonuçlar sadece başarı hikayeleri olmakla kalmayıp ülkemizin geleceğine yapılan nitelikli yatırımlar da olacak. Gelecek burada şekillenecek. Merkezin hedeflerine ulaşabilmesinde iş birliğinin önemini biliyor; kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile girişimciler arasında güçlü bir bağ ve iletişim kurmayı hedefliyoruz. Teknokentimizin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, Teknokentimizin hayata geçirilmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık bin 600 metrekarelik bir taban alanına sahip olacak ADYÜ Teknokent, yatay mimari tasarımıyla modern bir idare binası ve Kuluçka Merkezi olarak hizmet verecek.

ADYÜ Teknokent bünyesinde 18 AR-GE ofisi, ön kuluçka ve kuluçka merkezi ile 6 adet idari ofis yer alacak. ADYÜ Teknokent, Adıyaman ve çevre üniversitelerin araştırma potansiyelini ve bölgedeki sanayi tecrübesini bir araya getirerek girişimciliği desteklemeyi ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekte olup bu bağlamda girişimcilere açık ofis imkanları, eğitim programları, mentorluk hizmetleri ve yatırımcılarla buluşturma gibi fırsatlar sunulacak.

ADYÜ Teknokent'in faaliyete geçmesiyle birlikte, ilimizin AR-GE faaliyetleri ve teknolojiye dayalı sanayi entegrasyonunda önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Bölgeye ekonomik ve teknolojik katkılar sağlayacak olan ADYÜ Teknokent'in inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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