İlk Kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Öğrencilerle Buluştı

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Eski atlet, ilk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek kariyerindeki başarıları anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, kariyer etkinliği kapsamında eski atlet, rekortmen, ilk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu'yu öğrencilerle buluşturdu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Semra Aksu, beden eğitimi öğretmenliği, olimpiyat sporculuğu, spor yöneticiliği ve belediye meclis üyeliğine uzanan kariyer hayatı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Kariyerinde 100'den fazla rekor kırıp, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Aksu, aynı zamanda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü düstur edindiğinden bahseden Aksu, öğrencilere büyük bir ilham kaynağı oldu.

Samimi bir ortamda geçen etkinliğin sonunda, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve kadın öğretim üyeleri tarafından Semra Aksu'ya teşekkür belgesi takdim edildi. - MUĞLA