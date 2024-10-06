İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: \'Çocuklarımızın Geleceği İçin Tüm Gücümüzle Çalışıyoruz\'

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın, çocuklarımızın geleceği için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'Belediye mahalleye geliyor' ve 'başkan mahallede' sloganlarıyla hayata geçirilen 'bizim mahalle' programı, Yaşardoğu Mahallesi'ndeki Yaşardoğu Parkı'nda gerçekleştirildi. Çocuklar için eğlenceli etkinliklerin ve ikramların yer aldığı etkinlikte çocuklar, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kurnaz, "Hemşehrilerimizle bir ve beraber olmak bizlerin çalışma aşkını güçlendiriyor" dedi.

Mahallelerin tek tek gezilerek, komşuluk bağlarını güçlendirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kalkancı Mahallemiz ile başladığımız 'bizim mahalle' programlarımızın ikincisini Yaşardoğu Mahallemizde gerçekleştirdik. Mahalle buluşmalarımızda ilçemizle ilgili fikir alışverişlerimizi, talep ve önerileri dinliyoruz. Programımızdaki etkinliklerde de çocuklarımız doyasıya eğleniyorlar. İlçemiz için gencinden yaşlısına herkesi dinleyerek, çalışmalarımızı bu yönde sürdürme gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımızın geleceği için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sanat, spor, turizm, ticaret ve ilçemize yakışır tüm alanlarda, İlkadım'ın ve İlkadımlıların her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN