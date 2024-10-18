İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla Güç Birliği Vurguladı - Son Dakika
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İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla Güç Birliği Vurguladı

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla Güç Birliği Vurguladı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarla bir araya gelerek, yerel yönetim anlayışında güç birliği yapacaklarını söyledi. Muhtarların mahallelerin gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu belirten Kurnaz, iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

18.10.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, muhtarlarla güç birliği yaparak ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ihlamur Kafe'de muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kurnaz, İlkadım için güç birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

"Muhtarlarımızla güç birliği içinde İlkadımımıza hizmet edeceğiz"

Muhtarların çok önemli bir görev ifa ettiğini dile getiren Başkan İhsan Kurnaz, "Sizler, mahallelerimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız. Bu bağın öneminin her zaman farkında olduk. Muhtarlarımız bizim için kıymetli. Bu bakış açısı ile sizlerle her zaman güç birliği içinde İlkadımımıza hizmet edeceğiz. Muhtarlık, yerel yönetimlerin ilk kademesidir. Muhtarlık görevi, şehrini ve mahallesini kucaklayan muhtarlık anlayışından geçer. Bizler de yerel yöneticiler olarak daima muhtarlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi.

"Birlikte çözüm üretip hizmet yapmak istiyoruz"

Eksikliği hissedilen hizmetlerin yerinde ve zamanında gerçekleşme noktasında muhtarlarla iletişimin büyük önem arz ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, "Muhtarlarımızı yerel yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı olarak görüyoruz. Dış sahada görev yapacak olan çalışanlarımıza öncelikle mahallelerimiz yapacağımız tüm hizmetlerde mahalle muhtarlarımızla iletişim kurmalarını istiyorum. Bir muhtar bulunduğu mahallenin her sokağını her köşesini bizden daha iyi bilir. Çünkü orada yaşıyor. Sizler bizim için önemlisiniz. Bu yüzden sorunlarımıza da birlikte çözüm üretip hizmet yapmak istiyoruz. 2025 yılın bütçesini meclisimizden geçirdik. İlkadımımız çok büyük bir ilçe, hizmete muhtaç, hizmetleri aksamış bir ilçe. Biz de bu hizmeti en iyi yapabilmek için önce mali disiplini sağlayıp planlama yaptık. 30'un üzerinde donanımlı hizmet aracı alıp makine ikmal parkımızı yeniledik. Artık çöp toplama, asfalt gibi dış saha hizmetlerinin tamamının kendi araçlarımızla yapacağız. İlkadım Belediyesi olarak her zaman sizlerle birlikte sahada bir arada olacağız. Güçlü iletişim kurmak, fikir alışverişinde bulunarak İlkadımımıza hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Mahallelerimizdeki ihtiyaçlarımızı hep birlikte planlayacağız ve karşılayacağız. Buna dönük tecrübemiz, bilgimiz ve birikimimiz var. İşimiz her zaman olduğu gibi hizmet olacak. Bizimle güç birliği içinde olacağınıza yürekten inanıyor şimdiden vereceğiniz tüm katkılar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda katılımın yoğunluğunun birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu ifade eden Tüm Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Kocabıçak, "Bizler yerel yönetimler için de mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespitinde en önemli referans noktasıyız. Mahallemizde yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İleriye dönük yapılması istenen çalışmalarla ilgili olarak düzenlenen toplantının önemli olduğunu ifade eden Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise "Bizleri böyle güzel programda buluşturan Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz'a ve tüm ekibine bu anlamlı günde bizleri onure ettikleri için çok teşekkür ediyor, gününüzü en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Muhtarlarla Güç Birliği Vurguladı - Son Dakika

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