İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 5 yılda yapılan projeleri anlattı

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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bir işte ne kadar zaman geçirdiğiniz değil, o zamanı nelerle ve nasıl doldurduğunuz önemlidir. Şükürler olsun ki biz bu 5 yıla çok şey sığdırdık" dedi.

Şehrin kültürel zenginlikleri olan hemşeri derneklerine yönelik ziyaretlerine Tonyalılar Yardımlaşma Derneği ile devam eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş burada yaptığı konuşmada 5 yılda yaptığı projelerden bahsetti. Demirtaş, "Sosyal belediyecilik alanında da örnek hizmetler verdik, vermeye devam ediyoruz. Ataocağı, Şefkat Evi, Refakatçi Evi, Mahalle Kreş ve Kültür Evi, Getir Atığını Al Harçlığını, Deden Toruna Eğitim desteği ile yaşanmış eksiklerinin hemşerilerimize hissettirmiyoruz" diye konuştu.

"Pandemi dahil tüm olumsuzluklara rağmen hizmet üretmeye devam ettik"

Bundan yaklaşık 5 yıl önce, vatandaşların teveccühüyle iş başına geldiklerine söyleyen Başkan Demirtaş, "Hemşehrilerimizin hayır dualarından aldığımız güçle görevi devraldığımız günden bugüne kadar İlkadım için gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan, canla başla çalıştık, çabaladık. Tüm amacımız ilçemizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak, yeni hizmetler, yeni projeler üretmekti. Tabii bu 5 yıllık süre içerisinde hem küresel anlamda hem de ülke olarak çeşitli badireler atlattık. Bunların başında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci geliyor. Ardından 6 Şubat depremi. 2 yıl boyunca hepimizin hayatını etkileyen pandemi döneminde evlerimize kapandık, yakınlarımızı kaybettik, birlikte üzüldük, birlikte mücadele verdik. Tüm bunlar geride kaldı derken belki de sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yüzyılın afeti olan 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu depremlerden 11 ilimiz etkilendi ve başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere adeta şehirlerimiz yok oldu. Yaşanan deprem afetiyle birlikte bütün Türkiye gibi İlkadım olarak biz de hem belediyelerimizle hem sivil toplum örgütlerimizle hem de gönüllülerimizle adeta bir seferberlik halinde deprem bölgesinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdik. Küresel anlamda ve ülke olarak bu zorlu süreçlerden geçerken; aynı zamanda belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye, yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeye, hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya gayret gösterdik. Eleştiri yapanlara en güzel örneği ise ilçede yükselen projelerimiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN