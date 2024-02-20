İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hizmetlerini Anlattı

Yerel

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım halkımıza söz verdiğimiz işlerin büyük bir kısmını tamamladık. Bunların yanı sıra şehrimizde irili ufaklı birçok çalışma da yaptık. Biz, üreten bir belediye olarak her zaman farkımızı ortaya koyma gayesinde olduk" dedi.

Hizmet gezilerini aksatmadan devam eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Artvin Turizm ve Folklor Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden bugüne görev aldığı dönem boyunca ilçe genelinde yapılan, tamamlanan ve devam eden işlerden bahseden Başkan Demirtaş," Şefkat Evi (Kimsesizler Evi) projemizle sokakta yaşayan evsiz vatandaşlarımıza barınma olanağıyla kimsesizlerin kimsesi olacağız. Evet, gerçekten tüm evsizlerin yardıma ihtiyaç duyduğu açıktır. İlkadım'da yardımlaşma gibi ulvi bir duygunun bayraktarlığını hiçbir zaman bırakmadık. Bize düşen bu gibi dezavantajlı vatandaşlarımızın ellerinden tutmak. Elbette ki onların sadece fiziksel yardıma değil, yüreklerine su serpecek, morallerini düzeltecek türden psiko-sosyal destek de vereceğimiz, yapımı tamamlanan Şefkat Evimizi yerel seçimler öncesi açılışını yapacağız. Şehrimize ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Başarılı bir dönem geçirdi"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Artvin Turizm ve Folklor Yardımlaşma Derneği Başkanı Kazım Yılmaz, "Tüm olumsuzluklara rağmen yerel yönetimler bazında da İlkadım belediyesi ve başkanımız başarılı bir dönem geçirdi. Yerel seçim sürecinde de çalışmalarında Başkanımız Necattin Demirtaş'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN