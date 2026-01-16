İlkadım'da araç filosu güçleniyor - Son Dakika
İlkadım'da araç filosu güçleniyor

16.01.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
Samsun'un İlkadım Belediyesi, vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla 10 yeni aracı filosuna ekledi. Başkan İhsan Kurnaz, bu sayede hizmet kalitesinin artacağını ve araçların öz kaynaklarla kazanıldığını belirtti.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, ilçeye daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırabilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet verebilmek için 10 yeni aracı filosuna ekledi. Kiralama ve ihale derdi olmadan, İlkadım'a daha pratik ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunabilmek için envantere dahil edilen yeni araçlar, sahadaki çalışma kapasitesini de arttıracak.

"Daha hızlı ve kaliteli hizmet"

Yeni araçlarla, kentin hizmet kalitesini arttırmayı ve vatandaşlara en kısa sürede ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da hizmetlerin aksamaması için araç filomuzun güçlendirilmesine son derece önem veriyoruz. Bu noktada geçtiğimiz yıl çoğunlukla fen işleri ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere 50 hizmet aracını filomuza dahil etmiştik. Şimdi ise 10 adet yeni aracımızı filomuza dahil ederek, ilçemize ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacak şekilde filomuzu güçlendirdik. Belediyemiz, öz kaynaklarını kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağladı. Bu araçları da kiralama ve ihale yöntemi kullanmadan, belediyemizin öz kaynaklarıyla ilçemize kazandırdık. Yeni araçlarımızın güzel hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

