İlkadım Belediyesi 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programıyla çocukları eğlendiriyor - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediyesi 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programıyla çocukları eğlendiriyor

İlkadım Belediyesi \'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin\' programıyla çocukları eğlendiriyor

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programı, çocukların ilgisiyle devam ediyor. Yaz Kur'an Kurslarında eğitim alan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor. Program, veliler ve cami görevlileri tarafından da beğeniliyor.

07.08.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programına ilgi artıyor. Çocuklar, Yaz Kur'an Kurslarında hem eğleniyor hem öğreniyor.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik başlatılan 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programı yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler, çocukların yanı sıra öğrencilerin velileri ve cami görevlilerinin de beğenisini topluyor.

"Etkinlikler velilerin de beğenisi kazandı"

Bugüne kadar 4 camide program yapıldığını ve çocuklar tarafından çok beğenildiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, İlkadım'da 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin gönlüne dokunan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaz döneminde camilerimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarımızın eğitimlerinin yanında eğlenebilmeleri amacıyla başlattığımız 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programımızın dördüncüsünü Cedit Mahallesi'ndeki Kocatepe Camii'nde gerçekleştirdik. Oyun grupları, spor etkinlikleri ve ikramların yer aldığı programımız, evlatlarımızın yanı sıra veliler tarafından da beğeni alıyor. Belirlenen program dahilinde Yaz Kur'an Kursları süresi boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi, İlkadım'da hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi 'Camiler Sesinle Şenlensin Sen Değersin' programıyla çocukları eğlendiriyor - Son Dakika

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