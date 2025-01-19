İlkadım Belediyesi Çöp Konteynerlerinde Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bakıma ve onarıma ihtiyaç duyan çöp konteynerlerinin eksiklerini tamamladıklarını, bu sayede tasarruf edildiğini söyledi.

İlkadım Belediyesi, ilçede vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde yer alan ve deforme olan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapan İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, delinen konteynerlerin tamiratını yaparken, boyası dökülen konteynerler ise yeniden boyanıyor. Yapılan bakımlarla kötü koku ve sıvı akmasının önüne geçilirken, belediye ekiplerince yapılan bakımlarda önemli ölçüde maddi tasarruf da sağlanıyor.

Çöp konteynerlerinin tamir bakım ve onarımlarının belediye tarafından yapılması ile belediyeye önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlandığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, " Karadeniz'in en büyük ilçesi olan İlkadım'da temizlik konusuna son derece önem veriyoruz. Çöp toplama, süpürge, sokak yıkama faaliyetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkatle dinleyerek çözümünü sağlıyoruz. Temizlikte önemli unsurlarımızdan birisi de çöp konteynerlerimiz. Konteynerlerimizde zaman zaman deformeler olabiliyor. Bu deformasyonlar neticesinde delinen veya boyası dökülen konteynerlerimizi ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamir ediyor. Böylelikle çöplerden sızan sıvılardan kaynaklanan kötü kokuların önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca saha ekiplerimiz düzenli bir şekilde konteynerlerin kontrollerini gerçekleştiriyor. Bu işlemleri kendi imkanlarımızla yapmamız sonucunda da önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. İlkadım'a yakışır hizmetlerle, hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN