İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi, Vatandaşların İlginç Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi, Vatandaşların İlginç Taleplerini Karşılıyor

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi, Vatandaşların İlginç Taleplerini Karşılıyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne (İLKİM) tarafından alınan notlar, belediye imkanları doğrultusunda yerine getiriliyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İLKİM'e belediyecilik taleplerinin yanı sıra tebessüm ettiren çağrılar da geliyor' dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini devam eden İlkadım Belediyesi, vatandaşların tüm talep ve önerilerine cevap vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

11.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:21
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Samsun'un İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne (İLKİM) tarafından alınan notlar, belediye imkanları doğrultusunda yerine getiriliyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İLKİM'e belediyecilik taleplerinin yanı sıra tebessüm ettiren çağrılar da geliyor" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini devam eden İlkadım Belediyesi, vatandaşların tüm talep ve önerilerine cevap vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde bulunan İLKİM'e, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, ilginç çağrılar da geliyor. Evlenmek isteyen vatandaşların çağrılarının yanı sıra, adres sormak için arayanlar, havaalanına gitmek için arayanlar, bankamatikten maaşını çektirmek isteyen vatandaşların da çağrılarına içtenlikle cevap veriliyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşerilerimizin bazı taleplerini yerine getiremesek de belediyecilik hizmetlerinde her anlarında yanında olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İLKİM'e vatandaşlardan tebessüm ettiren istekler geldiğini ve bu isteklerin belediye tarafından karşılanmasının mümkün olmayacağını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Hemşerilerimizle belediye arasında köprü görevini üstlenen İLKİM, belediyecilik hizmetleri kapsamında gelen tüm çağrıları not olarak alıyor ve ilgili birimlere ulaştırıyor. İlgili birimlerimiz de bu notları değerlendirerek talebin yerine getirilmesini sağlıyor. İletişim merkezimize belediyecilik hizmetleri taleplerinin yanı sıra, tebessüm ettiren talepler de geliyor. Adres sormak için bizlere ulaşan vatandaşlarımız da oluyor, evlenmek için çağrı merkezimize notlar bırakanlar da bizlere ulaşabiliyor. Elektronik cihazlarının tamiratını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın yanı sıra, havaalanına gitmek isteyenler de çağrı merkezimizi arayabiliyor. Personellerimiz bu taleplere içtenlikle yanıt veriyorlar ancak bazı talepler yerine getirilemiyor. Bu çağrılara içtenlikle cevap veriyor olsak da belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmemiz için bu tür çağrıların belediyemize değil de ilgili yerlere yapılmasını öneriyoruz. Bu tür çağrılar, ilçemizdeki bir hizmetin gecikmesine neden olabilir. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşımı için, daha temiz bir şehir için sosyal belediyecilik anlayışlıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi, Vatandaşların İlginç Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika

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